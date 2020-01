Podczas rozprawy, w której sędzia Paweł Juszczyszyn domaga się ujawnienia list do KRS w nowym składzie, sędzia poinformował, że prosił o udostępnienie list poparcia do KRS podpisanych przez obywateli i sędziów. - Sąd oczekiwał także przedstawienia oświadczeń o wycofaniu takiego poparcia złożonych przez obywateli i sędziów - podał Juszczszyn. Tym samym Juszczyszyn dał do zrozumienia, że chciał sprawdzić, czy sędzia Maciej Nawacki, prezes sądu rejonowego w Olsztynie i członek KRS, dołączył do listy swojego poparcia oświadczenia sędziów, którzy najpierw mu poparcia udzielili, a następnie je wycofali. Czworo sędziów olsztyńskiego sądu wydało oświadczenia, że Nawackiemu cofnęli udzielone wcześniej poparcie.

Tymczasem na szefową Kancelarii Sejmu sędzia Paweł Juszczyszyn nałożył grzywnę za to, że Kaczmarska odmówiła mu zapoznania się z listami poparcia do KRS. Juszczyszn podał, że powoływanie się przez Kaczmarską na decyzję UODO przy odmówienie udostępnienia list poparcia do KRS jest błędne. Wskazał, że decyzja UODO nie ma zastosowania w przypadku postępowania sądowego. Powołał się przy tym na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego i pismo samego prezesa UODO. Listy poparcia do KRS są informacją publiczną - powiedział sędzia Juszczyszyn.