W sobotę w całej Polsce odbyły się wybory przewodniczącego PO. Głosowanie miało charakter powszechny - prawo udziału w nim miało ok. 9,4 tys. działaczy PO. Oprócz Budki o fotel lidera Platformy ubiegali się: obecny wiceszef partii Tomasz Siemoniak, poseł Bartłomiej Sienkiewicz i senator Bogdan Zdrojewski. Głosowanie (w godz. 10-18) odbyło się za pośrednictwem kart wyborczych w 190 partyjnych komisjach wyborczych.

Budka oddał swój głos w Gliwicach. Przed głosowaniem powiedział dziennikarzom, że wybory w PO to "wielkie święto demokracji", a kampania przebiegła w atmosferze "dobrej rozmowy o Platformie i o Polsce". - Bez względu na rozstrzygnięcie, jesteśmy w jednej, dobrej drużynie; drużynie, która będzie wspólnie grać dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - zaznaczył.

Kandydat wyraził nadzieję, że wewnątrzpartyjne wybory rozstrzygną się już w sobotę, w pierwszej turze i nie będzie konieczna druga tura – tak, by Platforma mogła skupić się na kampanii swej kandydatki na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. - Ale ja jestem człowiekiem pokornym, przyjmuję każde rozstrzygnięcie – zaznaczył.

Budka wyraził przekonanie, że bez względu na wynik głosowania, PO będzie wygrywać kolejne wybory. - Jestem przekonany, że bez względu na to rozstrzygnięcie wspólnie stworzymy profesjonalne ugrupowanie, które pokaże wizję Polski – nie na najbliższe miesiące, ale wizję Polski na najbliższe dziesiątki lat – powiedział kandydat. Do najważniejszych wyzwań zaliczył kwestie klimatyczne, energetyczne, dotyczące miejsca Polski w Unii Europejskiej i bezpieczeństwa.

- To wszystko są wyzwania, którym nie sprostają obecnie rządzący, prowadzący politykę skrajnie populistyczną i nieodpowiedzialną" - powiedział Budka. "Bez względu na to, kto będzie kapitanem tej naszej drużyny, jestem przekonany i wierzę w to głęboko, że ten mecz po prostu wygramy - podkreślił Budka.

