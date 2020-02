W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Druga tura wyborów - jeśli będzie konieczna - odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 24 maja.

W sobotę w Radiu Zet rzecznik prezydenta Błażej Spychalski został zapytany o plan prezydenta Dudy na kampanię wyborczą. Dialog, pokora i spokój, myślę, że to są najważniejsze kwestie - zapowiedział. Dopytywany o decyzje personalne, Spychalski zaznaczył, że w najbliższym czasie prezydent wyznaczy osoby do sztabu wyborczego, które będą prowadziły jego kampanię.

Spychalski apelował także do wszystkich kandydatów na prezydenta o prowadzenie merytorycznej kampanii, a nie "sztuczne bicie piany". Widać po stronie szczególnie opozycyjnej, o co jest ta gra, jakie będą próbowali narzucać tematy, choćby słynny polexit - większej głupoty nie ma, niż to hasło - powiedział.

Według informacji PAP kampania prezydencka Andrzeja Dudy zostanie oficjalnie zainaugurowana w sobotę 15 lutego podczas konwencji w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji, na czele sztabu staną europosłowie PiS - Joachim Brudziński, który będzie odpowiadał za sprawy "operacyjne" oraz Beata Szydło, która ma odpowiadać za kwestie programowe. Oficjalnie skład sztabu podamy po zarejestrowaniu komitetu wyborczego, możliwe że w przyszłym tygodniu, jeszcze przed konwencją wyborczą - mówił PAP jeden z polityków z kierownictwa PiS.

Jak dodał, siedziba sztabu nie będzie się jednak mieściła w siedzibie PiS przy ul Nowogrodzkiej. "W centrum Warszawy, ale nie na Nowogrodzkiej" - dodał polityk pytany o lokalizację siedziby.

W sztabie - według nieoficjalnych informacji - poza Szydło i Brudzińskim, znajdą się: wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, szef KPRM Michał Dworczyk, a także szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, wicerzecznik partii Radosław Fogiel oraz wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.