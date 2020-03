Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że zdecydowano o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Zapowiedział, że wprowadzimy pełne kontrole na wszystkich polskich granicach; tymczasowy zakaz wjazdu do Polski obejmie cudzoziemców, zawieszona zostaje działalność restauracji, pubów, klubów, barów.

Siemoniak podziękował w imieniu Koalicji Obywatelskiej lekarzom i pielęgniarkom, ratownikom medycznym i służbom mundurowym oraz wszystkim, którzy na pierwszej linii walczą o życie i zdrowie Polaków. Ocenił, że to najpoważniejszy kryzys o tym charakterze od dziesiątków lat. - To jest historyczny moment i wszyscy będziemy o tym poświęceniu, o tym wysiłku pamiętali - zapowiedział

- Wieczorne decyzje rządu przyjmujemy ze zrozumieniem i poparciem. Doceniamy to, że w czasie czwartkowego spotkania z opozycją premier zapowiadał, że takie decyzje mogą zapaść - mówił Siemoniak. Apelował, by zastosować się do obostrzeń, zastosować do warunków kwarantanny, pozostawać w domu, nie siać paniki, nie dołączać do wykupywania towarów ze sklepów.

Zapewnił, że z danych rządu, ale też własnych ocen KO, żywności i podstawowych artykułów nie zabraknie.

Siemoniak podkreślił, że KO oczekuje skuteczności i efektywności w walce z tym wydarzeniem. KO oczekuje zmiany polityki co do wykonywanych testów na koronawirusa i realizacji zapowiedzi tej zmiany. Siemoniak ocenił, że wszyscy, którzy podejrzewają u siebie koronawirusa lub znajdują się w którejś z grup ryzyka, powinni mieć dostęp do tych testów i być szybko testowani.

- Oczekujemy radykalnej zmiany w tym obszarze, wzorem krajów, które prowadza skuteczna walkę z koronawirusem i sięgają po bardzo szerokie testy - powiedział. Dodał, że taka polityka będzie prowadzona przez USA.

Siemoniak ocenił, że nic tak negatywnie nie działa na poczucie bezpieczeństwa obywateli, jak informacja, że czegoś w szpitalu może jutro zabraknąć.