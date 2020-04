Nie została osiągnięta minimalna liczba chętnych do prac w komisjach wyborczych; zgłosiło się do nich 2 tys. 951 osób, zaś dla obsadzenia wszystkich komisji w składach minimalnych wymagane jest 3 tys. 835 osób - poinformował we wtorek PAP warszawski ratusz.

Do pracy w komisjach zgłosiło się 2 tys. 951 osób, z czego komitety zgłosiły 1 tys. 30 osób, bezpośrednich zgłoszeń od mieszkańców otrzymaliśmy 1 tys. 921 - przekazała rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Reklama Jak poinformowała, spośród zgłoszonych poprzez komitety wyborcze, m.in. komitet Andrzeja Dudy zgłosił 546 osób, komitet Władysława Kosiniaka-Kamysza - 115, komitet Roberta Biedronia - 31, komitet Krzysztofa Bosaka - 79, a komitet Szymona Hołowni - 10. Nikogo nie zgłosił komitet Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie została osiągnięta minimalna liczba chętnych do prac w komisjach. Minimalny skład obwodowej komisji wyborczej liczy pięć osób, więc dla obsadzenia wszystkich obwodowych komisji wyborczych w składach minimalnych wymagane jest 3 tys. 835 osób - zaznaczyła Gałecka. Głosowanie korespondencyjne. Komisje senackie przełożyły zajęcie stanowiska Zobacz również Jak dodała, na 21 kwietnia br. zostało powołanych przez komisarza wyborczego w Warszawie tylko 237 obwodowych komisji wyborczych spośród ogólnej liczby około 750 w całym mieście. Tam gdzie komisje nie zostały powołane brakuje kandydatów do minimalnych ustawowych składów komisji. (...) Składy komisji zostały powołane w terminie ustawowym w mocno okrojonym składzie i tylko w 1/3 wszystkich obwodów głosowania w Warszawie" - powiedziała rzeczniczka.