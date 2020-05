MSZ w komunikacie po briefingu wiceszefa resortu podkreślił, że pomoc humanitarna jest dostarczana przez Polskę do krajów Partnerstwa Wschodniego, Afryki i Bliskiego Wschodu w ramach współpracy rozwojowej oraz "solidarności i sojuszniczych zobowiązań".

Polska przeznacza w sumie ponad 400 mln złotych na walkę z pandemią COVID-19 na świecie, to jest ok. 90 mln euro. Kwota ta obejmuje środki przeznaczone na badania nad koronawirusem, m.in. nad szczepionką, lekami i testami. Ta kwota, z której finansowany jest wkład naszych naukowców w światowe działania na rzecz pokonania wirusa to ok. 350 mln złotych - powiedział wiceminister Jabłoński, cytowany w komunikacie.

Resort dyplomacji poinformował również, że Polska przeznacza obecnie ok. 56 mln zł na pomoc rozwojową i humanitarną, zarówno w ramach struktury i mechanizmów polskiej pomocy zarządzanej przez MSZ, jak i ze środków spółek skarbu państwa wspierających polskie działania humanitarne i rozwojowe.

MSZ podkreśliło, że polska pomoc kierowana jest zarówno do krajów rozwijających się, jak i do Włoch czy USA. "Polska pomoc w celu przeciwdziałania i łagodzenia skutków pandemii, we wszystkich zróżnicowanych formach dociera do ponad 50 krajów na całym świecie" - zaznaczono w komunikacie.