„To prezydent powinien kontrolować działania obecnego rządu, a dzisiaj to ludzie obecnej władzy kontrolują działania prezydenta. Potrzebujemy prezydenta silnego, zdecydowanego, odpowiedzialnego. Prezydent powinna być osoba, która w sposób jasny i precyzyjny formułuje swoje zdanie, a nie człowiek, który powtarza partyjny przekaz dnia - mówiła Gasiuk-Pihowicz.

Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim urzęduje człowiek, który dopóki nie odbierze telefonu z Nowogrodzkiej, właściwie nie ma nic do powiedzenia. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda wobec Jarosława Kaczyńskiego zachowuje się jak szeregowiec wobec kaprala. Pręży się, właściwie staje na baczność, a my potrzebujemy, Polska potrzebuje prezydenta, który właśnie tego małego kaprala z Żoliborza postawi do pionu” – podkreśliła

„Potrzebujemy silnego prezydenta. Nie prezydenta, który bryluje na TikToku albo w hip-hopowych zmaganiach walczy z ostrym cieniem mgły. Potrzebujemy donośnego głosu, który Polkom i Polakom wskaże kierunek. Potrzebujemy prezydenta, który nie będzie się obawiał niezależności prokuratury. Milczenie Andrzeja Dudy mówi o wiele więcej o jego prezydenturze niż niejedno jego wystąpienie” – dodał Michał Gramatyka.