Nie można upolitycznić bezpieczeństwa, ani wojska, obiecuję, że przeprowadzę audyt bezpieczeństwa narodowego, tak żebyśmy dowiedzieli się dokładnie jak wygląda sytuacja, że będziemy wzmacniali naszą obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim, że znajdziemy na to pieniądze, że Wojska Obrony Terytorialnej zostaną utrzymane - mówił Trzaskowski na spotkaniu z mieszkańcami Radomia. Podkreślał, że w przemyśle obronnym potrzebny jest patriotyzm gospodarczy. Właśnie tu, w Radomiu, trzeba jasno powiedzieć: - musimy wzmacniać nasz polski przemysł obronny. I właśnie silny prezydent musi być patronem tego typu działań - powiedział kandydat KO na prezydenta.

Pytał, gdzie są te śmigłowce, które rząd obiecał, gdzie są okręty podwodne, gdzie są te wszystkie obietnice, które miały wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju". "Miało się to dziać właśnie tutaj, w Radomiu, mamy tradycje, specjalistów, mamy pieniądze, tylko niestety słyszymy tylko i wyłącznie o obietnicach; to właśnie tutaj, w Radomiu, miało być centrum polskiego przemysły obronnego i skończyło się tylko i wyłącznie na obietnicach - powiedział Trzaskowski. Podkreślał, że są osoby odpowiedzialne za obniżanie bezpieczeństwa i zdolności obronnych państwa. Powtórzył także swe wcześniejsze oświadczenie, że były szef MON Antoni Macierewicz musi stanąć przed Trybunałem Stanu.

Trzaskowski oświadczył, że ma dość tego, że bez przerwy zrzuca się odpowiedzialność na innych, że rządzący obecnie nie chcą wziąć odpowiedzialności za to, co się dzieje w Polsce. Dość mamy dzielenia nas. Mówienia, że jesteśmy inni, a przecież jesteśmy tacy sami. Próby dzielenia nas na ludzi z miast, miasteczek i wsi, ze wschodu i zachodu. Dzisiaj właśnie, po epidemii, wiemy, że mamy dokładnie te same problemy - podkreślał. Dlatego - według niego - dzisiaj potrzebujemy silnego prezydenta. Potrzebujemy prezydenta, który będzie osobą niezależną, który będzie odpowiadał na prawdziwe problemy i stał przy tych, którzy zostali zostawieni przez rząd sami sobie - powiedział Trzaskowski. Dzisiaj wszyscy czekamy na zmianę. Mamy dość manipulacji, mamy dość kłamstwa, mamy nas dzielenia nas - oświadczył.

Kandydat KO na prezydenta mówił, że na konferencjach prasowych musi odpowiadać na pytania, które nie mają nic wspólnego z tym, co nurtuje Polki i Polaków, tymczasem "dla Polaków najważniejsze są sprawy zasadnicze, przede wszystkim obrona miejsc pracy. Dzisiaj rządzący opowiadają o jakichś olbrzymich inwestycjach, które może powstaną za kilka lat, a dzisiaj najważniejsze są inwestycje tu i teraz, inwestycje za rogiem. Pytają [dziennikarze] o awarie. Awarie się zdarzają. Dzisiaj telewizja pyta, gdzie kupowałem dżem jednego dnia - dodał, jak pisze serwis 300polityka.

Trzaskowski nawiązał w ten sposób do konferencji prasowej po przedstawieniu swojego zespołu ekspertów ds. obronności. Dwa lata temu zamiast na defiladę z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej wybrał się pan na jarmark, kupić między innymi dżem. Czy podobnie postąpiłby pan jako prezydent RP? - zapytał go, jak podaje serwis plejada.pl, dziennikarz TVP. Jeżdżę po całej Polsce, drodzy Państwo i z obywatelami rozmawiam na różne tematy, przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa, służby zdrowia, spraw najbardziej podstawowych. Dzisiaj, drodzy państwo, rozmawiamy o bezpieczeństwie państwa, a telewizja publiczna pyta mnie o dżem - odparł Trzaskowski.

Dlatego potrzebne są, jak mówił, inwestycje tu i teraz, inwestycje za rogiem m.in. związane z walką z ociepleniem klimatycznym i walką o czyste powietrze. Stąd - podkreślał - rodzina, która chce wymienić piec powinna mieć szanse na wsparcie państwa o uzyskanie 10 tys. zł dotacji. Tymczasem, dodał Trzaskowski, rząd odwraca się plecami do realnych problemów, bo nie chce się zgodzić na neutralność klimatyczną w 2050 roku i wycofanie węgla z ocieplania naszych domów. Kandydat KO na prezydenta dziękował też samorządowcom za wsparcie, mówił, że jego środowisko nie pozwoli zniszczyć samorządów, bo dzięki nim Polska w ostatnich latach tak się zmieniła i wypiękniała.