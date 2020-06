Wicepremier, która od soboty przebywa z wizytą w woj. śląskim, wzięła w niedzielę udział we mszy świętej w intencji środowisk gospodarczych, zorganizowanej w najważniejszym polskim sanktuarium przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W niedzielę po raz piąty obchodzony jest w Polsce Dzień Przedsiębiorcy.

Mała przedsiębiorczość jest nazywana dobroczynnym kołem wspólnotowym, bo to ona generuje największe podstawy rozwojowe i podstawy wzrostu dla wielu wspólnot. W Polsce ma miejsce szczególne – zawsze powtarzam, że to państwo przecież zapewniają ponad 90 proc. miejsc pracy i kontrybuują do budżetu w największej części – powiedziała zwracając się do przedsiębiorców wicepremier Emilewicz po mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Podkreśliła, że obecna sytuacja epidemii przekłada się na dużą niepewność co do kondycji polskiej gospodarki. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy dalej, niż za 2-3 miesiące. Powinniśmy się z tą bezradnością pogodzić, pojednać i nie wymagać teraz od polityków jasnych liczb i przewidywań. To, czego należy wymagać, to gotowości do wsparcia, pomocy i współpracy – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Chcielibyśmy zbudować trwałe podstawy silnego wzrostu dużego państwa na miarę naszych możliwości, na miarę naszego miejsca i znaczenia, jakie odgrywaliśmy w historii, bo Polska jest potrzebna Europie, a państwo są potrzebni Polsce – zapewniła przedsiębiorców.

Bogactwo narodu buduje się nie inaczej, jak poprzez ludzkie umysły, ludzką twórczość, zaangażowanie – cnoty, które przypisane są do państwa codziennej aktywności – podkreśliła wicepremier.

Oceniła, że przedsiębiorczość jest kategorią moralną. Ważne, żebyśmy pamiętali - szczególnie w tym trudnym czasie - że dla przedsiębiorcy - jak dla nas wszystkich - praca powinna być przed kapitałem. Na to warto zwracać uwagę i myślę, że na to dziś zwracamy uwagę, kiedy staramy się wesprzeć państwa w tym wzajemnym radzeniu sobie z trudnościami, tym, co nas wszystkich spotkało, oferując pomoc publiczną, która ma sprawić, że państwo przetrwają w archipelagu polskiego życia społecznego, gospodarczego - powiedziała minister rozwoju.

Dzień Przedsiębiorcy został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała ta głosi, że: "Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości".

Oburzenie po słowach minister

Przemówienie Emilewicz na Jasnej Górze skrytykowali politycy opozycji.

"Pani minister agituje z ambony na Jasnej Górze,a TVP transmituje wystąpienie kampanijne! Upadek wszystkich wartości!" - napisał na Twitterze poseł Inicjatywy Polskiej Dariusz Joński.

"Za to sklejenie się z PiS części hierarchów kościelnych zapłaci cały Kościół. I to będzie bardzo wysoka cena" - skrytykował zachowanie wicepremier Sławomir Neumann z PO.

"Wicepremier polskiego rządu przemawia w kościele stojąc na ołtarzu. I niech mi ktoś powie, że to normalna sytuacja, a państwo jest świeckie!" - oceniła Joanna Scheuring-Wielgus.

Emilewicz reaguje na krytykę

Które słowa, które dziś powiedziałam były elementem agitacji politycznej? - pytała w TVN24 minister.

Nie znajduje w tych słowach ani jednego wątku agitacji, nie wspomnieliśmy nazwiska żadnego kandydata. Całość mojego wystąpienia dotyczyła roli przedsiębiorców w życiu społecznym. Całość wydarzenia była zorganizowana w ramach uchwalonego Dnia Przedsiębiorcy. Moje wystąpienie było po części religijnej i dotyczyło przedsiębiorców - tłumaczyła wicepremier.

Nie przekroczyłam dziś granicy związanej z wolnością religijną i polityczną - powiedziała.