Marszałek Sejmu apelowała, by "świętować wspólnie" w niedzielę 28 czerwca, czyli by wziąć udział w wyborach prezydenckich i zagłosować na Andrzeja Dudę. Bardzo was proszę, przekonujcie kogo można. Kogoś z rodziny, sąsiadów, znajomych. Kogoś, kto być może się waha, albo kto nie przywykł do chodzenia na wybory - mówiła marszałek Witek. Podkreślała, że będzie to decyzja, "w jakim kierunku pójdzie nasz kraj".

Dzisiaj, kiedy będziemy dokonywać wyboru prezydenta na kolejnych 5 lat, powinniśmy sobie zadać pytanie i sami na nie odpowiedzieć (...), czy zagłosować na kogoś, kto nas nie oszukał, kto dotrzymał słowa, dotrzymał obietnic, czy zaufać temu, kto oszukiwał wcześniej, kto był niewiarygodny - tak namawiała do głosowania na Andrzeja Dudę.

Nawiązywała do decyzji o obniżeniu wieku emerytalnego przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Przed kampanią parlamentarną Platforma Obywatelska mówiła, że wieku emerytalnego nie podwyższy, po czym zaraz po przejęciu władzy ten wiek podwyższyła, i to znacząco - mówiła Elżbieta Witek w Wysokiem Mazowieckiem. W spotkaniu wzięli udział też parlamentarzyści PiS z regionu i samorządowcy z powiatu wysokomazowieckiego.

W środę w Podlaskiem marszałek Sejmu ma zaplanowane podobne spotkania również w Łomży i Łapach.