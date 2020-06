Kandydat podziękował żonie i rodzinie "za cierpliwość i wytrwałość". Ale zanim podziękuję całej Polsce chciałbym najserdeczniej podziękować Małgorzacie Kidawie-Błońskiej - mówił Trzaskowski.

Chciałbym podziękować Senatowi Rzeczpospolitej i wszystkim samorządowcom w Polsce, którzy pokazali charakter - dodał. Gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska, gdyby nie samorządowcy, gdyby nie Senat to już dawno, dawno byłoby po wyborach - zaznaczył

Dzisiaj spacerowałam po ulicach Warszawy i wiem, że duża część z was chciałaby wygrać już w I turze, tak jak w Warszawie, ale moi drodzy ten wynik pokazuje jedno, co najważniejsze, a mianowicie ponad 58 proc. społeczeństwa chce zmiany. Chcę do tych wszystkich obywateli dzisiaj jasno powiedzieć: "będę waszym kandydatem, będę kandydatem zmiany" - powiedział kandydat KO.

Andrzej Duda z wynikiem 41,8 proc. głosów i Rafał Trzaskowski, który zdobył 30,4 proc. głosów, znajdą się w drugiej turze wyborów prezydenckich - wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos po niedzielnym głosowaniu.

Według exit poll, na trzecim miejscu w niedzielnych wyborach prezydenckich znalazł się Szymon Hołownia. Jego szacowany wynik wyniósł 13,3 proc.

Kolejne miejsca, wg sondażu Ipsos, zajęli: Krzysztof Bosak (7,4 proc.), Robert Biedroń (2,9 proc.) i Władysław Kosiniak-Kamysz (2,6 proc.).

Szacowana frekwencja w wyborach sięgnęła 62,9 proc.