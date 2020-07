Prezentując spot na piątkowej konferencji rzecznik PO przekonywał, że "prezydent Andrzej Duda unika prawdziwej rozmowy, z prawdziwymi problemami, które Polacy mają tu i teraz".

Reklama

A znaczna część tych problemów wynika z faktu, że to co prezydent Duda obiecał pięć lat temu, nie zostało zrealizowane - powiedział Grabiec. Spot, jak dodał, pokazuje "co Polacy o prezydencie Dudzie myślą".

W spocie pojawia się kobieta, która mówi, że czekała na obniżenie VAT z 23 do 22 proc., ale się nie doczekała. Dziękuję panie prezydencie, ale ja mam już dość - dodaje.

W podobny sposób młode małżeństwo narzeka, że nie została zrealizowana obietnica 100 tysięcy mieszkań; młody człowiek, że nie ma dopłat do rolnictwa takich jak w UE; młoda kobieta, że wzięła kredyt we frankach, ale nie ma żadnej pomocy; para emerytów, że nie doczekała się na emerytury bez podatku, a młody człowiek, że nie doczekał się na kwotę wolną od podatku 8 tys. zł.

Mamy tego dość - tymi słowami kończą swoją wypowiedź wszyscy występujący w spocie.

Jak widać nie ma już prawie nikogo, kto wierzyłby w obietnice Andrzeja Dudy. 12 lipca nie dajmy się ponownie oszukać - słychać głos z offu.