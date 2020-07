W tych wyborach każdy głos się liczy. Każdy głos może zaważyć o zwycięstwie. Dlatego sama też ruszam w drogę, żeby spotkać się z Wami. Po raz pierwszy w tej roli, ale z radością i spokojem - napisała Trzaskowska na Facebooku.

Jak podkreśliła, wychowała się w mniejszej miejscowości. Uwielbiam ludzi, spotkania, jestem otwarta i uważam, że każda historia, tak jak każdy problem, są tak samo ważne - zaznaczyła.

Oczywiście, będę namawiać do głosowania na Rafała, ale każdy głos jest tak samo ważny i potrzebny, więc niezależnie od tego, na kogo będziecie chcieli głosować, będę Was przekonywać do pójścia na wybory - podkreśliła Trzaskowska.

Chcę też porozmawiać z Wami na temat naszych prawdziwych problemów. Będziemy rozmawiać o edukacji, problemach klimatycznych, problemach związanych z ochroną zdrowia naszych dzieci. O wszystkim tym, z czym i Wy i ja borykamy się na co dzień. Chcę być blisko Was i liczę na szczerą i prawdziwą rozmowę. Do zobaczenia! - dodała.

Wpisowi towarzyszy filmik, w którym Małgorzata Trzaskowska wygłasza krótki tekst: "Cześć, ruszamy w drogę, będziemy się spotykać i rozmawiać. Bardzo się cieszę. Do zobaczenia".