Piątek 10 lipca to ostatni dzień kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów; o godz. 24 tego dnia zaczyna się cisza wyborcza. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski w piątek odwiedzi trzy województwa - dolnośląskie, opolskie i śląskie.

Z informacji PAP wynika, że w sztabie kandydata rozważano, by ostatniego dnia prowadzić kampanię 24 godziny - od północy w czwartek do północy w piątek. Tak właśnie Trzaskowski kończył kampanię w Warszawie przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Ostatecznie sztabowcy nie zdecydowali się na to.

Kandydat KO rozpocznie ostatni dzień kampanii w woj. dolnośląskim, w Sycowie. Potem Trzaskowski uda się do Obornik Śląskich, gdzie odwiedzi żłobek integracyjny i spotka się z mieszkańcami miasta. Kolejnym puntem jest Oleśnica, gdzie o godz. 11.15 ma się spotkać z samorządowcami, a następnie z mieszkańcami.

Następnie o godz. 14.30 kandydat KO odwiedzi Kłodzko, a godz. 16.30 Nysę w woj. opolskim.

Ostatnie godziny kampanii Trzaskowski spędzi na Śląsku. O godz. 19 odwiedzi Racibórz; kampanię zakończy o godz. 22 w Rybniku, który jest rodzinnym miastem jego żony Małgorzaty i z którym także sam kandydat czuje się silnie związany. Po zakończeniu wiecu wyborczego Trzaskowski z małżonką odwiedzą ojca Małgorzaty.

Cisza wyborcza, która zacznie się o północy z piątku na sobotę potrwa do niedzieli 12 lipca do godz. 21. Tego dnia planowana jest druga tura wyborów prezydenckich. Sztaby kandydatów organizują wieczory wyborcze. Wieczór wyborczy Rafała Trzaskowskiego ma się odbyć na terenie Parku Fontann na warszawskim Powiślu (Skwer 1 Dywizji Pancernej), czyli w miejscu gdzie często odbywają się koncerty i inne cykliczne imprezy.