W tej chwili kandydat Rafał Trzaskowski stosuje taką taktykę uników, próbuje po prostu nie informować opinii publicznej, jakie ma rzeczywiście poglądy albo wręcz wprowadzać opinię publiczną w błąd. To prawda jest taka, że on reprezentuje liberalizm lewicowy, którego elementem jest taki bardzo daleko posunięty permisywizm - zgoda na wszystko. Zgoda także na ofensywę formacji LGBT, czyli wprowadzanie metod wychowawczych, które prowadzą do daleko idącej demoralizacji przez seksualizację - podkreślił prezes PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego "elity są zdemoralizowane, ale mają bardzo dużo pieniędzy, ogromne wpływy i chcą panować nad społeczeństwem".

Według prezesa PiS są koncepcje, zgodnie z którymi funkcjonować ma "nieustanna zmiana, mająca towarzyszyć człowiekowi", której efektem jest budowa wolności jako "oderwanie się od zasad, reguł moralnych i realiów, także o charakterze biologicznym".

Zatrzymanie tego jest dla przyszłości naszego państwa, naszego narodu niezwykle ważne. Polska tak skonstruowana będzie Polską ludzi nieszczęśliwych, ale także sądzę, że naciskana przez sąsiadów mających większe zasoby niż my w jakimś momencie przestanie być tak naprawdę Polską - powiedział prezes PiS.