Staramy się o to, żeby Andrzej Duda po objęciu urzędu prezydenta na drugą kadencję udał się ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną do Rzymu i Watykanu - poinformował we wtorek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak dodał, wizyta odbędzie się zapewne na jesieni.

Szczerski pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, którą stolicę państwa prezydent Duda odwiedzi w nowej kadencji jako pierwszą, podkreślił, że "prezydent podczas pierwszej debaty prezydenckiej odpowiadał, że pierwszą wizytę po pandemii koronawirusa chciałby złożyć w Rzymie i Watykanie". Staramy się o to, żeby pierwszą wizytą był Rzym, i będzie to pewnie wczesna jesień tego roku - zapowiedział. Zdaniem szefa gabinetu prezydenta, wizyta Dudy w Rzymie "byłaby symbolem, że Włochy, które miały trudną sytuacje pandemiczną, były w stanie ją pokonać". Szczerski wyjaśnił, że wizyta w Rzymie miałaby także związek z 100. rocznicą urodzin papieża Jana Pawła II, która przypadła w tym roku. 6 maja podczas debaty prezydenckiej w TVP prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że z pierwszą wizytą po objęciu urzędu prezydenta na drugą kadencję może udać się do Rzymu, bo - jak mówił - oznaczałoby to, że epidemia koronawirusa minęła.