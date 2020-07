Borys Budka odniósł się w ten sposób do krytyki przewodniczącego Lewicy.

PO przegrała szóste pod rząd wybory, przez dwa tygodnie w drugiej turze nie potrafiła skonsolidować opozycji. Nie przedstawiła Rafałowi Trzaskowskiemu żadnego spójnego programu – mówił Czarzasty.

Staram się pomijać tego typu uwagi - odpowiedział Budka w Polsat News.

Budka był również wygraną Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

To co robią media publiczne, gdzie wpompowano dwa miliardy złotych by stał się to sztab Andrzeja Dudy, gdzie przez ostatnie dni non stop atakowano Rafała Trzaskowskiego. To pokazuje, że niestety prezydent Andrzej Duda nie wygrał w sportowej rywalizacji – mówił Borys Budka w Polsat News.

Budka był również pytany o przyczyny porażki Trzaskowskiego.

Straszenie Trzaskowskim i zderzenie się z kampanią, która kosztowała na nasze oko kilkadziesiąt milionów złotych pieniędzy państwowych – odpowiedział.

Teraz wyciągamy wnioski, analizujemy. Rozmawialiśmy już z Rafałem Trzaskowskim, ze sztabem, jutro zarząd Platformy, także działamy bardzo szybko. Jutro będzie raport z działań sztabowych. Ja dzisiaj miałem spotkanie z socjologami. Zleciłem konkretne analizy. Dużo pracy przed nami. W polityce ważne jest, żeby korzystać z ekspertów. Jest analiza przede wszystkim tam, gdzie coś nie poszło tak. Duża praca na wschodzie przed nami – mówił szef PO w Polsat News.