Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 30 czerwca do 9 lipca.

CBOS podkreśla, że od ubiegłego miesiąca została zarejestrowana pewna stabilizacja notowań rządu. "W zasadzie jedyną zmianą, jaką obserwujemy od badania przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca jest stopniowe zmniejszanie się grupy zwolenników obecnego gabinetu i zadowolonych z tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki" - zauważył ośrodek.

Gabinet Mateusza Morawieckiego popiera 40 proc. badanych (spadek o 1 punkt procentowy w stosunku do czerwca). Jako przeciwników rządu określa siebie 34 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt). Obojętność wobec urzędującego gabinetu wyraża 23 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy).

Jak zaznacza CBOS, od poprzedniego pomiaru nie zmieniła się ocena wyników działalności rządu. Dobrze ocenia je 50 proc. badanych, źle 37 proc. respondentów (spadek o 1 punkt).

Podobne wyniki w stosunku do czerwcowego badania odnotowano także w opiniach o polityce gospodarczej rządu. Szanse poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku działań rządu dostrzega 46 proc. respondentów. Sceptycznie odnosi się do tego 43 proc. ankietowanych.

Nieznacznie gorsze niż czerwcu są też notowania samego premiera. Zadowolenie z tego, że Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu, wyraża 47 proc. ankietowanych (spadek o 2 punkty procentowe). Niezadowolonych z tego jest 37 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt).

"W nieco dłuższej perspektywie – w porównaniu do stanu sprzed epidemii koronawirusa w Polsce (styczeń, luty) i jej początkowej fazy (marzec) – można także zauważyć, że w ostatnim czasie więcej jest przeciwników rządu i osób krytycznie odnoszących się do rezultatów jego pracy" - czytamy.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 czerwca do 9 lipca 2020 roku na próbie liczącej 1339 osób (w tym: 66,1 proc. metodą CAPI, 19,6 proc. – CATI i 14,3 proc. – CAWI).