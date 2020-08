Nitras pytany był w środę w radiu TOK FM o relacje między wiceprzewodniczącym PO Rafałem Trzaskowskim a szefem PO Borysem Budką oraz o to, że ten pierwszy najwyraźniej buduje ruch społeczny w kontrze do Platformy, by nie być kojarzonym z błędami partii. Poseł KO odparł, że się z tym nie zgadza. - Dlatego, że ja wczoraj nie gdzie indziej, tylko w siedzibie partii uczestniczyłem w spotkaniu wspólnym Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki, a dzisiaj o godz. chyba 10 albo trochę później będziemy znowu w takim spotkaniu uczestniczyć - poinformował poseł KO.

- My po prostu komunikujemy wspólnie, jak mamy coś wspólnie do komunikowania. Nie ma żadnego rozdźwięku między Borysem Budką a Rafałem Trzaskowskim, jest bardzo dobra współpraca. Ja wiele tandemów czy gron większych, które zarządzały PO, w historii widziałem; myślę, że (...) tak dobrego, tak blisko współpracującego naprawdę dawno nie było - ocenił Nitras.

- Nie ma żadnych napięć, nie ma żadnych konfliktów. Rafał Trzaskowski nie buduje niczego w opozycji do Platformy i Platforma w żaden sposób nie dystansuje się od działań Rafała Trzaskowskiego - dodał poseł KO.

We wtorek także Rafał Trzaskowski zapewnił, że nie widzi konfliktu interesów między ruchem społecznym, który chce budować, a Platformą Obywatelską.

Jak mówił, ruch nie ma być konkurencją dla partii politycznych i nie ma być partią polityczną, tylko ma zagospodarować energię tych wszystkich ludzi, którzy chcą się zaangażować w bardzo konkretne projekty. Chodzi, jak dodał, m.in. o zbieranie podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw. Powtórzył, że 5 września poinformuje o szczegółach ruchu, który chce powołać.