Prezes Jarosław Kaczyński będzie rządził do 120 lat! Jarek to genialny strateg, jest po prostu genialny i żaden z polityków, jak choćby Donald Tusk, do pięt Jarkowi nie dorasta - mówi w rozmowie z "Super Expressem" brat cioteczny Jarosława Kaczyńskiego, Jan Maria Tomaszewski. Jarek jest po prostu szalenie autentyczny, bardzo wiarygodny, ma wyjątkową inteligencję, to człowiek niesamowicie zdolny. Jarek jest zawsze 10 kroków przed wszystkimi, przed konkurencją polityczną – podsumowuje polityk.

Reklama

To komentarz do powrotu Jarosława Kaczyńskiego do aktywnej polityki. Prezes PiS ma bowiem, po rekonstrukcji rządu, zostać wicepremierem, nadzorującym resorty siłowe i ministerstwo sprawiedliwości