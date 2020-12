Andrzej Duda interweniował w sprawie stoków narciarskich. Jak powiedział Jarosław Gowin, to prezydent do niego zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje ich zamknięcia. Co na ten temat powiedział Włodzimierz Czarzasty?

To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co też się stało i umożliwiło otwarcie stoków - powiedział w Polsat News wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Reklama Terlecki: Prezydent jest miłośnikiem narciarstwa, więc jest zainteresowany, żeby wyciągi działały Zobacz również O decyzję prezydenta był pytany wicemarszałek. Prezydent podjął najważniejszą decyzję w swojej drugiej kadencji. W Polsce nic ważniejszego, od tego czy będzie jeździł na stoku się nie dzieje. Jak Pan śmie, jako dziennikarz zwracać uwagę prezydentowi w tak ważnej dla Polaków decyzji - ironizował Włodzimierz Czarzasty. Czarzasty zwrócił się również do Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, naprawdę jest Pan fantastyczny - powiedział "wzruszony".