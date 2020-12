Prezydent się odnalazł, ale tylko we własnej sprawie, a nie sprawie swoich rodaków - dodał Kosiniak-Kamysz.

To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co też się stało i umożliwiło otwarcie stoków - mówił w Polsat News wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Kosiniak-Kamysz o koronawirusie

Lider PSL mówił także o pandemii i słowach premiera Mateusza Morawieckiego o spadku liczby zakażeń.

Wraca niestety znów propaganda sukcesu. Jeszcze tydzień temu premier przepraszał za popełnione błędy, za niedociągnięcia, za nieprzygotowanie do drugiej fali pandemii, a dzisiaj już wpadają w euforię. Rzucanie się od ściany do ściany, skończyło się tak, że na druga falę epidemii nie byliśmy kompletnie przygotowani - powiedział Kosiniak-Kamysz w Polsat News.

Wszystko na to wskazuje, że na początku przyszłego roku, w lutym, w marcu 2021 r. będzie nas czekać kolejna fala pandemii. Do tego rząd się powinien przygotowywać, a nie klaskać - dodał.