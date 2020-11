"To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co też się stało i umożliwiło otwarcie stoków" - powiedział w Polsat News wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Stoki narciarskie będą działać, ale "niestety bez otwarcia ośrodków, pensjonatów, hoteli", a także "punktów gastronomicznych, a mówiąc precyzyjnie, te punkty będą mogły świadczyć usługi, tak jak wszystkie pozostałe restauracje, czyli na wynos - wyjaśniał w Polsat News Jarosław Gowin. Reklama Jeszcze dwa tygodnie temu realny był czarny scenariusz, czyli całkowity lockdown. Udało się temu zapobiec, natomiast wszystkim branżom, które zostały dotknięte, zaoferujemy szeroką pomoc - mówił wicepremier.