W poniedziałek w całej Polsce politycy Koalicji Obywatelskiej zorganizowali konferencje prasowe poświęcone Narodowemu Programowi Szczepień. Parlamentarzyści opozycji przekonywali podczas nich, że szczepienia Polaków przeciw Covid-19, to katastrofa oraz, że zamiast narodowego programu szczepień mamy narodową kolejkę i narodowe rozczarowanie. Ich zdaniem, system szczepień powinien zostać zdecentralizowany.

Część koleżanek i kolegów z szeroko rozumianej opozycji postanowiło zrobić sobie z tego jakiś teatr polityczny. Nie powinniśmy w ten sposób działać, dlatego że to może zniechęcać do szczepień Polaków, a nadrzędną sprawą i mam nadzieję, że naszym wspólnym celem jest to, żeby jak najwięcej Polaków zostało zaszczepionych. W związku z tym tego rodzaju działań prowadzić nie powinniśmy - skomentował Dworczyk w TVP Info.

Minister ironizował, że te różne "mądre rady" w konfrontacji z rzeczywistością zwykle okazują się bezużyteczne. Zapewnił jednocześnie, że jeśli pojawiają się merytoryczne propozycje, to "my zawsze dyskutujemy na ten temat, zawsze je analizujemy" i część z nich jest implementowana.

Są też i takie propozycje - zwrócił uwagę minister - które są czystym populizmem. Obliczonym na jakiś efekt medialny czy polityczny. Ot, pomysłem rzuconym a nie mającym nic specjalnie wspólnego z rzeczywistością i realiami, w których przyszło nam funkcjonować - powiedział.

Dworczyk nawiązał też do zapowiedzianego na wtorek spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych ws. Narodowego Programu Szczepień. "Mam nadzieję na merytoryczną rozmowę" - mówił.

Jak wskazał, jeśli podczas spotkania pojawią się konstruktywne propozycje, to rząd wysłucha każdej takiej propozycji. "Przedyskutujemy i być może będą wśród nich takie, które będzie można wdrożyć w życie" - zapowiedział Dworczyk.