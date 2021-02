Kukiz'15 Demokracja Bezpośrednia

Szramka o rejestracji koła poinformował w poniedziałek dziennikarzy w Sejmie. Przewodniczącym koła będzie Paweł Kukiz, a pozostałymi członkami koła będą posłowie: Stanisław Żuk, Jarosław Sachajko, Stanisław Tyszka oraz Paweł Szramka - przekazał.

Poseł wyjaśnił także, czemu w nazwie oprócz Kukiz'15 znalazła się także "Demokracja Bezpośrednia". Po to, żeby wprost było wiadomo o co nam chodzi, czyli o postulaty, które już ponad pięć lat temu były obecne z nami, kiedy wchodziliśmy do Sejmu, czyli danie prawdziwej władzy obywatelom - podkreślił.

W Polsce obecnie mamy demokrację, natomiast jeśli przyjrzymy jej się dokładnie to ona z demokracją wiele wspólnego nie ma. My chcemy, żeby to obywatele przede wszystkim decydowali w Polsce, a posłowie, żeby byli wykonawcami tej woli - podkreślił Szramka.

Politycy związani z Pawłem Kukizem weszli do Sejmu z list Polskiego Stronnictwa Ludowego tworząc z ludowcami klub Koalicja Polska PSL-Kukiz'15. Pod koniec listopada ub.r. Rada Naczelna PSL zdecydowała o zakończeniu współpracy z "kukizowcami". Po tej decyzji z KP odeszła także Agnieszka Ścigaj, wcześniej polityk Kukiz'15, która została posłanką niezrzeszoną.