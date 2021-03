Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zabezpieczenia postępowania nie mogą stanowić podstawy prawnej do pozbawienia wolności groźnego przestępcy do czasu prawomocnego umieszczenia go w ośrodku w Gostyninie - wynika z wydanej we wtorek uchwały siedmiorga sędziów Sądu Najwyższego.