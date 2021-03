Rydzyk otwierając sympozjum "Oblicza przemian cywilizacyjnych" w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przywołał słowa papieża-Polaka św. Jana Pawła II. Redemptorysta podkreślił, że Jan Paweł II dziennikarstwo porównywał do kapłaństwa, wskazując tę profesję, jako odpowiedź na prawdziwe powołanie.

Reklama

Dziennikarstwo jak kapłaństwo jest odpowiedzią na prawdziwe powołanie, powołanie do komunikowania. Komunikowania po to, aby dojść do jedności w prawdziwie i miłości. (...) Niestety widzimy, że media różnie działają. Oczywiście działają tak, jacy są dziennikarze. Działają też tak, jacy są właściciele, jakie wydają oni dyspozycje. Widzimy, co się teraz dzieje - wskazał o. Rydzyk.

W jego ocenie "to coś strasznego", że obecnie można np. nagrać kogoś, a później pod dane fragmenty podłożyć inny głos, inne słowa.

Wychowujmy człowieka - prawdy i miłości. Dziennikarstwo to jest powołanie - zwracał się do uczestników sympozjum redemptorysta.

Wśród prelegentów sympozjum znaleźli się m.in. metropolita częstochowski abp. Wacław Depo oraz dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Jolanta Hajdasz.