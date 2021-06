Najnowszy sondaż wyborczy

Z najnowszego sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Rządząca partia zdobyłaby 34,4 proc. głosów.

Według sondażu, drugą siłą polityczną w nowo wybranym Sejmie byłby ruch Szymona Hołowni Polska 2050, na który zagłosowałoby 23 proc ankietowanych. Polska 2050 wyprzedziłaby Koalicję Obywatelską, którą popiera 14 proc. ankietowanych.

W sejmowych ławach zasiedliby także posłowie Lewicy, na których głosowałoby teraz 8,1 proc. badanych. Do Sejmu dostaliby się jeszcze kandydaci Konfederacji z 7,6 proc, poparciem.

PSL-Koalicja Polska ma poparcie 4,7 proc. badanych.

Ankieterzy United Survey zapytali także, czy "gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?". Do urn na pewno poszłoby 35 proc. ankietowanych, a 12,5 proc. udzieliło odpowiedzi: "Raczej tak".

Udziału w wyborach nie zamierza brać 33,4 proc. badanych. 16,7 proc. respondentów twierdzi, że raczej nie będzie głosować, a 2,4 proc. nie podjęło jeszcze decyzji.

Sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski przeprowadzono 4 czerwca, metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.