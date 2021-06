Stanisław Karczewski w TVP1 był pytany o możliwy powrót Donalda Tuska do polskiej polityki.

Osobiście nie bardzo w to wierzę. To jest moje zdanie – ocenił senator PiS. Powrót Donalda Tuska to jest kilka procent więcej dla PiS – dodał.

Karczewski porównał Tuska do wirusa

Donald Tusk mówił, że na pewno zostanie w polskiej polityce, na pewno nigdzie nie wyjedzie, że będzie pełnił funkcję premiera, będzie tutaj politykiem, nie wyjedzie do UE. Jednak zdecydował inaczej.. Mówił jeszcze kilka dni wcześniej, że na pewno nie, a jednak zmienił zdanie. Także tak jak ten wirus jest nieobliczalny, również i pan Donald Tusk jest nieobliczalny, więc być może wróci. Zapraszamy, Prawo i Sprawiedliwość zyska na tym – stwierdził Karczewski.