Premier poinformował w niedzielę na Facebooku, że rozmawiał z Kristaliną Georgievą, dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Fund), która podziękowała mu za udaną ewakuację i ochronę personelu MFW na pokładzie naszych samolotów.

"Sytuacja w Afganistanie jest rozwojowa, zmienia się z godziny na godzinę, ale jedno jest pewne – Polska jest i pozostanie solidarna oraz wypełnia swoje zobowiązania sojusznicze wobec przyjaciół" – zapewnił Morawiecki.

"Polska misja ma ogromną wartość"

W kolejnym wpisie na Facebooku premier zaznaczył, że "polscy żołnierze dbają o bezpieczeństwo w trakcie ewakuacji ludności – zarówno Afgańczyków, naszych dyplomatów prowadzących ewakuację, jak i pracowników instytucji międzynarodowych".

"Polska misja ma ogromną wartość, nie tylko dla ludzi na miejscu, ale także dla społeczności międzynarodowej i dla Polski" – ocenił Morawiecki. "Wszystkim, którzy realizują tę misję jestem bardzo wdzięczny! Jesteśmy z Was dumni i czekamy na Wasz bezpieczny powrót" – podkreślił we wpisie premier.

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. W minioną niedzielę wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli z Afganistanu.

Polski Kontyngent Wojskowy i ewakuacja

Do Afganistanu zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy udał się 100-osobowy Polski Kontyngent Wojskowy, który ma wesprzeć ewakuację afgańskich współpracowników Polski i innych krajów NATO z tego kraju.

Do tej pory w Warszawie wylądowało sześć samolotów z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i polskimi współpracownikami oraz ich rodzinami. Do Polski sprowadzono z Kabulu poprzez lotnisko Navoiy w Uzbekistanie ok. 340 osób.

Jak poinformował PAP w niedzielę wieczorem szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk, kolejny samolot z ewakuowanymi z Afganistanu wyląduje w poniedziałek rano w Warszawie. Na pokładzie kolejnego samolotu LOT z Uzbekistanu będzie 100 osób.

W niedzielę rano w Warszawie wylądował samolot z 80 osobami, wcześniej Dworczyk informował o 260 ewakuowanych - kilkorgu Polakach i pozostałych naszych afgańskich współpracownikach - współpracujących z Polskim Kontyngentem Wojskowym, czy jeszcze wcześniej z polską placówką dyplomatyczną.