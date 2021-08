Po posiedzeniu rządu premier podkreślił, że pandemia pokazała, jak bardzo potrzebne są nowe inwestycje w służbę zdrowia.

Stąd w ramach naszych działań powołujemy fundusz w wielkości 7 mld zł, który w najbliższych kilku latach będzie służył modernizacji takich elementów funkcjonowania szpitali, jak chociażby wymiana 90 tys. łóżek szpitalnych dla pacjentów, 4,5 tys. łóżek na OIOM-ach, 400 dodatkowych ambulansów i wymienionych ambulansów, które będą najnowocześniejsze, i wsparcie dla ratownictwa medycznego – powiedział Morawiecki.

Rozwój szpitalnictwa w Polsce

Pomysł na rozwój szpitalnictwa w Polsce rzeczywiście jest fundamentalnie inny niż te, które były przedstawiane wcześniej, niż te pomysły, które w zasadzie oznaczały ograniczanie dostępności do usług publicznych – powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Podkreślił, że inwestycje w infrastrukturę nie są jedynym kierunkiem zmian dotyczących szpitalnictwa.

My podchodzimy do tego w duchu strategii odpowiedzialnego rozwoju, gdzie ten rozwój szpitalnictwa również chcemy, żeby miał taki charakter zrównoważony – dodał. Wyjaśnił, że chodzi o zmiany organizacyjne w szerszym kontekście.

Niedzielski powiedział, że w skład szpitalnictwa w Polsce wchodzi bardzo dużo jednostek.

I my chcemy te jednostki absolutnie utrzymać i modernizować poprzez wymianę sprzętu, poprzez wymianę łóżek, poprzez wymianę respiratorów, z czym mieliśmy do czynienia, czy innego zaawansowanego sprzętu technicznego. To wszystko dzieje się na bieżąco – wyliczał.

Podkreślił, że plan zmian w szpitalnictwie jest dalekosiężny. - Przewidujemy, że w najbliższych latach – mówię tutaj o dekadzie i jednym źródle finansowania, czyli tym funduszu modernizacji podmiotów leczniczych – wydamy 7 mld zł – wskazał.

Koronawirus

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 285 nowych zakażeniach koronawirusem. Nowe zakażenia dotyczą osób z województw: mazowieckiego (45), małopolskiego (37), lubelskiego (28), łódzkiego (28), zachodniopomorskiego (20), śląskiego (19), wielkopolskiego (18), podkarpackiego (16), podlaskiego (16), pomorskiego (15), dolnośląskiego (9), świętokrzyskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), kujawsko-pomorskiego (6), opolskiego (5) i z lubuskiego (2). W informacjach o trzech zakażeniach nie podano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Na COVID-19 zmarły dwie osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – trzy osoby.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono dotąd 2 888 670 przypadków. Zmarło 75 345 osób z COVID-19.