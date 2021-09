Minister zdrowia Adam Niedzielski wystąpił w czwartek w Sejmie w związku z wnioskiem klubu KP-PSL o przedstawienie informacji bieżącej "w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia". Głos po ministrze zabrał m.in. Grzegorz Braun. Będziesz pan wisiał - krzyknął z mównicy sejmowej, wygrażając palcem w kierunku siedzącego w ławach rządowych Niedzielskiego.

Reklama

W reakcji Prezydium Sejmu jednogłośnie zdecydowało o najwyższej możliwej karze finansowej dla posła, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Schetyna: Przecież to prezes Kaczyński mówił o hołocie i o kanaliach

Taki język ktoś przecież wcześniej wprowadzał do polskiego parlamentu. Przecież to prezes Kaczyński mówił o hołocie i o kanaliach – przypomniał Grzegorz Schetyna, pytany o wystąpienie Grzegorza Brauna. Wprowadza do debaty parlamentarnej język, który jest absolutnie nieakceptowalny, ale nie zrobił tego jako pierwszy. Ma swój pierwowzór [prezesa PiS – red.] – dodał.

Według Schetyny, w tej sytuacji niezbędne jest twarde stanowisko prezydium Sejmu ws. Brauna; marszałek Sejmu musi być konsekwentna w swych działaniach. Ale jeśli nie jest konsekwentna w stosunku do Kaczyńskiego, to trudno zachować konsekwencję w stosunku do innych – podkreślił Schetyna.