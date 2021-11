Spotkanie organizowane na zaproszenie prezesa odbędzie się 3-4 grudnia. Do Warszawy przyjechać mają m.in. lider włoskiej Ligi Matteo Salvini, przewodnicząca Braci Włochów Giorgia Meloni, szef hiszpańskiego Vox Santiago Abascal oraz premier Węgier i lider Fideszu Viktor Orbán. Oficjalnym celem jest wymiana poglądów na temat przyszłości Europy i obecnych politycznych trendów w Europie. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że europejska prawica szuka możliwości zacieśnienia współpracy, przy czym utworzenie jednej prawicowej grupy politycznej to plan maksimum. - Pozostaje nadal wiele formalnych kwestii do załatwienia, by można było taką wspólną frakcję utworzyć - komentuje zachowawczo osoba z rządu pytana o szanse na wspólną grupę polityczną.