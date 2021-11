Sprawa bezpieczeństwa Polski i Europy, bezpieczeństwa na granicy musi być sprawą ważną dla każdego - mówił w rozmowie z "WP" szef PO Donald Tusk.

W kwestii granicy nie ma co szukać konfliktów wewnętrznych. Trzeba wspólnie działać na rzecz obrony granic. Bardzo mnie boli zastanawiająca i niepokojąca pasywność polskiego rządu - powiedział.

Trzeba zmobilizować cały zachód i państwa członkowskie UE żeby traktować problem na granicy jako problem europejski. Nie można ustępować w tej woli współpracy nawet jeśli rząd PiSu mówi, że nie chcemy współpracować - stwierdził Tusk.

Nieustannie powtarzam. Zadanie państwa i rządu jest obrona polskiej granicy. Jeśli trzeba użyć siły, należy użyć siły. Jeśli można pomóc, szczególnie kobietom i dzieciom broniąc polskiej granicy, nie można od tego odstępować - tłumaczył szef PO.

Obowiązkiem wszystkich Polaków jest bezwzględne wsparcie dla żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej. Dla mnie jest to poza dyskusją - mówił Tusk.

Apel Tuska

Wzywam polski rząd i premiera Morawieckiego, żeby ujawnił dzisiaj, jak brzmią rekomendacje Rady Medycznej, którą powołał - apelował Tusk.

Mamy dzisiaj do czynienia z rządem, który nie ma planu, który zastanawia się jak uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności i co mu może zaszkodzić, a co nie - ocenił lider Platformy.

Dramat polega na tym, że dzisiaj z rządami PiS kojarzy się cierpienie ludzi, a nawet bardzo konkretnie śmierć. Czy to na granicy, czy w polskich szpitalach na skutek pandemii - ocenił.