Premier Mateusz Morawiecki powiedział w środę dziennikarzom w Sejmie, że kilka frakcji w Parlamencie Europejskim domagało się odrzucenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy, a we wtorek jednoznaczne stanowisko za odrzuceniem tego planu przyjęła Europejska Partia Ludowa.

Reklama

Kto jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej? Donald Tusk. Ten sam pan Donald Tusk, który jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. PO również domagała się tego, aby odrzucić Polski KPO. Później pan Donald Tusk wnioskował o to, żeby ten plan przyznać. Ale jestem co nieco zakłopotany, który pan Donald Tusk jest prawdziwy? Czy ten z Twittera, który domaga się przyznania KPO, czy ten przewodniczący PO, która odrzuca w polskim parlamencie KPO, czy wreszcie który jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, która wczoraj w sposób jednoznaczny i bardzo czytelny zażądała, by KPO nie został przyjęty - oświadczył Mateusz Morawiecki.

To jest bardzo smutne, że są takie antypolskie siły w Parlamencie Europejskim, ale jeszcze bardziej smutne jest to, że niektórzy europarlamentarzyści polscy przychylają się do takiego niedobrego dla polski rozwiązania - dodał szef rządu.

List do KE

Pięć frakcji w PE domaga się w liście do Komisji Europejskiej, by powstrzymała się od zatwierdzenia polskiego KPO, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki rozporządzenia ws. Funduszu Odbudowy. List skrytykowała europosłanka Beata Szydło, oceniając, że "takie groźby w sytuacji, gdy Polska broni granicy UE, mają szczególnie absurdalny i ponury wymiar".

List, którego autorami są liderzy grup Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i Lewicy, opublikowała na swoim profilu EPL.

Komisja Europejska musi powstrzymać się od zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy, dopóki wszystkie warunki wynikające z rozporządzenia w sprawie instrumentu naprawy i odporności nie zostaną spełnione. Rząd, który neguje pierwszeństwo prawa UE i narusza zasady praworządności, nie może być uznany za godnego zaufania w sprawie wypełniania zobowiązań - napisała EPL na Twitterze.

Wyraźny sygnał od znacznej większości w PE: niezawisłość sędziowska nie jest na sprzedaż. Praworządność jest podstawą naszej Unii i powinna być chroniona, zanim wypłacone zostaną środki na rzecz państw członkowskich z instrumentu odbudowy i odporności - napisała również na Twitterze europosłanka Esther de Lange (EPL).