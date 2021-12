On się powinien podać do dymisji i byłoby to najlepsze rozwiązanie. Nie mamy wyników dochodzenia służb ws. jego firmy. Pytanie, czy jest legalna. Pewnie jest legalna, ale metody działania są wysoce nieetyczne – uważa Gość Radia ZET. Dopytywany o strategię nieodpowiadania na pytania dziennikarzy, jaką przyjął wiceminister sportu, Piecha odpowiada: - Ma do tego prawo, ale tego typu zachowania budzą mój niepokój; troszeczkę nadmiar próżności. - Na pewno to jest problem wizerunkowy. Czy spowoduje upadek rządu? Bardzo, ale to bardzo wątpię. Nie, rząd nie wisi na Mejzie – podkreśla polityk partii rządzącej.

Reklama

Bolesław Piecha zastanawia się, „jaka jest ogóle konstrukcja Ministerstwa Sportu”. - Pewnie resort jest ważny, ale na pewno nie jest najważniejszym resortem. To nie jest strategiczne ministerstwo w naszym rządzie – przyznaje poseł PiS. Rządowa przyszłość Łukasza Mejzy? Zdaniem polityka „dobrze byłoby, gdyby kierownictwo klubu PiS i kierownictwo rządu kierowało się formalnymi przesłankami”. - Wizerunkowo – mamy problem – podkreśla Gość Radia ZET.