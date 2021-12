"Mamy do czynienia z największym atakiem politycznym po 1989 roku. Atakiem bezpardonowym i bez precedensu. Atakiem, w którym przekroczono wszystkie możliwe granice, aby obalić rząd. Atakiem, w którym manipulując faktami, do walki politycznej wykorzystuje się chore, niewinne osoby i ich rodziny. Atak ten jest wymierzony we mnie, ale jego celem jest obalenie większości rządowej" - mówił wiceminister sportu Łukasz Mejza podczas spotkania z prasą, na którym tłumaczył się z zarzutów o stosowanie w przeszłości przez jego firmę Vinci NeoClinic niesprawdzonych metod leczenia poważnych chorób. Na konferencji przedstawił pacjenta, któremu pomóc miały stosowane przez firmę metody.

Jak tłumaczył Łukasz Mejza, atak jest motywowany politycznie. Ma być skierowany przeciwko niemu, ale celem - jak dodał - jest rozbicie Zjednoczonej Prawicy. - Atak ma na celu zniszczenie mnie psychiczne, abym zrezygnował z polityki, a w moje miejsce wszedł poseł opozycji - mówił Mejza. Reklama Polityk zarzucił dziennikarzom, że opublikowali artykuły nie czekając na jego odpowiedzi. W ocenie Mejzy, autorów artykułów "nie interesowała prawda", a ich celem było "urządzenie politycznego polowania i cywilne zniszczenie osoby". Mejza stwierdził, że opozycja liczy na przejęcie władzy, stąd ataki na niego. - Bardzo mocno wspieram, wspierałem i będę wspierał rząd Zjednoczonej Prawicy i cały propolski obóz. Natomiast zostałem wybrany z list opozycyjnych. Cała ta nagonka, ten atak medialny, nakręcenie spirali nienawiści, fali hejtu, ma na celu zniszczenie mnie psychicznie, tak, abym miał dość polityki i abym z tej polityki zrezygnował, abym zrezygnował z bycia posłem na Sejm RP. Jeżeli ja zrezygnuję z bycia posłem, jeżeli oddam mandat na Sejm RP, to w moje miejsce wejdzie poseł opozycyjny. I wtedy opozycja uzyska większość i wywoła kryzys parlamentarny - mówił wiceminister sportu. Mejza oświadczył, że będzie bronił swojego dobrego imienia na drodze prawnej. - Mam tutaj już napisanych kilkadziesiąt pozwów, wniosków o zaprzestanie naruszania mojego dobrego imienia, jak również wniosków o sprostowania - poinformował. Mejza przedstawił Tomasza Guzowskiego, który miał skorzystać z usług firmy po tym, gdy wykryto u niego wieloneuropatię, śmiertelną i nieuleczalną chorobę. Jak mówił, po długim procesie diagnostycznym, gdy podejrzewano u niego m.in. stwardnienie rozsiane, pomogła mu dopiero firma Mejzy, stosując leczenie komórkami macierzystymi. Firma Łukasza Mejzy Pod koniec listopada Wirtualna Polska podała, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych na raka, Alzheimera czy Parkinsona. Jak twierdzi portal, Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, w tym dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak zarówno w Polsce, jak i na całym świecie uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny. Na wiceministra spadła ostra krytyka ze strony ugrupowań opozycyjnych. O tym, że sprawa będzie wyjaśniona, zapewniali m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz szef PiS Jarosław Kaczyński. Sam Mejza zapowiedział, że treść artykułu WP będzie przedmiotem postępowań sądowych oraz że podjął kroki prawne, mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji.