"Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce; to powinno wydawać się oczywiste, ale biurokraci z Brukseli tego nie akceptują i chcą, by prawo europejskie miało wyższość nad naszą Konstytucją" - powiedział w niedzielę w Rzymie poseł PiS Radosław Fogiel. To jest - dodał - "sprzeczne z wszelkimi regułami demokratycznymi".

Fogiel mówił o tym na spotkaniu europejskich konserwatystów, którzy byli gośćmi zjazdu prawicowego ugrupowania Bracia Włosi. Prawo i Sprawiedliwość jest jego sojusznikiem w Parlamencie Europejskim.

Polski poseł, cytowany przez Ansę, oświadczył, że "Konstytucja jest przyjmowana przez ludność kraju; głosowanie przebiega w sposób demokratyczny i to powinno być prawo, przewyższające wszystkie inne w każdym kraju". - Powiedzieliśmy to i uważamy, że to może mieć konsekwencje dla wszystkich państw europejskich - stwierdził Fogiel. Podkreślił, że wśród podstawowych wartości dla konserwatystów jest przede wszystkim rodzina. Poinformował o polityce prorodzinnej polskiego rządu.

Na zjeździe opozycyjnej partii Giorgii Meloni Fogiel, wiceprzewodniczący Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, oświadczył: Potrzebujemy mocnych sojuszy, które będą nas chronić. W rzymskim spotkaniu uczestniczyły także m.in. delegacje hiszpańskiej partii Vox oraz izraelskiego Likudu. Z uczestnikami spotkania połączył się przez wideo amerykański Republikanin Rudolph Giuliani, który powiedział zwracając się do Włochów, że powinni mieć rząd zbudowany na zasadach konserwatyzmu. - Powinniście przerwać ten ciąg rządów lewicy o marksistowskiej inspiracji - zauważył.