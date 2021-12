Tomasz Grodzki zapytany został w środę w TVN24 o demonstrację, zorganizowaną przez posłów Konfederacji, podczas której prezentowano transparent "Szczepienie czyni wolnym", nawiązujący kształtem do napisu "Arbeit macht frei" nad wejściem do obozu Auschwitz.

Tak haniebnego, obrzydliwego widowiska nie widziałem dawno. To było zbezczeszczenie setek tysięcy ofiar Auschwitz, to było coś co w normalnym umyśle nie powinno się urodzić jako pomysł PR-owski - powiedział marszałek.

To było okrutne, głupie, nie znajduję tu słów potępienia. Uważam, że ci posłowie powinni, obojętnie z jakiej byli frakcji, ponieść najsurowsze kary, jakie pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek może zarządzić. To było puszczanie oka do miejsca kaźni setek tysięcy ludzi - mówił marszałek Senatu.

Protest przeciwko obostrzeniom

We wtorek wieczorem przed Sejmem odbył się protest przeciwko obostrzeniom i paszportom covidowym, zorganizowany pod hasłem "Stop segregacji sanitarnej". Uczestniczyli w nim m.in. posłowie koła Konfederacji: Robert Winnicki, Konrad Berkowicz, Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor i Grzegorz Braun.

Na nagraniach z wydarzenia widać, jak uczestniczący w nim posłowie Konfederacji stoją przy transparencie nawiązującym do bramy niemieckiego obozu Auschwitz. Napis "Arbeit macht frei" (praca czyni wolnym) na transparencie zastąpiono napisem "Szczepienie czyni wolnym".

Do sytuacji odniosło się jeszcze we wtorek Muzeum Auschwitz. "Napis +Arbeit macht frei+ to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar Auschwitz – największego cmentarzyska Polski i świata – to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie" – napisano na Twitterze muzeum.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.