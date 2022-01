Zdaniem współprzewodniczącego Nowej Lewicy "jest rozumowa szansa, żeby to wprowadzić". - Większość sejmowa i obrona większości sejmowej sieje śmierć. Jeśli wszyscy wiecie, że ludzi zaszczepieni chorują rzadziej, chorują lżej i rzadziej umierają, to się szczepcie, do cholery! – dodaje wicemarszałek Sejmu.

Czarzasty uważa, że pozycja państwa jest marna. - Państwo powinno mieć jasne stanowisko i powinno ono iść w tym kierunku, żeby mniej ludzi chorowało i mniej umierało. Czy ktoś to do cholery może wreszcie zrozumieć?! – pyta retorycznie Gość Radia ZET.

Polityk przypomina, że w Polsce są obowiązkowe szczepienia przeciwko innym chorobom i "rodzic, który nie szczepi dzieci podlega grzywnie". - Nie chcesz się szczepić – płacisz grzywnę – dodaje Włodzimierz Czarzasty.