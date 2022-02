Wiemy, że jest jej wola. Każdy ma prawo do działalność politycznej, odrębnej od tego, co robią ludzie z jego rodziny, ale nie ma takiej decyzji zarządu, by ją przyjąć – powiedziała w Radiu ZET wiceszefowa klubu KO.

Marianna Schreiber, żona posła PiS Łukasza Schreibera wyraziła chęć wejścia do Nowoczesnej, ale partia jest "dość ostrożna".

Ważne, by w naszej partii, która ma jednoznaczny profil liberalny, były osoby, które mają podobne poglądy – dodała Katarzyna Lubnauer.

Powrót Petru?

Posłanka była również pytana o powrót Ryszarda Petru. Jak zaznaczyła, skupia się on teraz na swoim biznesie.

Jako ekspert gospodarczy bardzo dobrze się sprawdza. Podobno ostatnio też wspomniał, że już mi wybaczył – mówiła posłanka.