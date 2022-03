Polska naruszyła art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To prawo do rzetelnego procesu sądowego - wynika z wydanego we wtorek orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego sprawy Grzęda przeciwko Polsce.

"Pan Grzęda jest sędzią. Sprawa dotyczyła usunięcia go z Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) przed upływem kadencji oraz niemożności uzyskania kontroli sądowej tego orzeczenia. Jego usunięcie miało miejsce w kontekście reform sądownictwa w Polsce. Trybunał stwierdził w szczególności, że brak kontroli sądowej naruszył prawo dostępu pana Grzędy do sądu. Stwierdził, że kolejne reformy sądownictwa, w tym reforma KRS, które dotknęły pana Grzędę, miały na celu osłabienie niezawisłości sędziowskiej. Cel ten został osiągnięty przez narażenie sądownictwa na ingerencję władzy wykonawczej i ustawodawczej" - stwierdził ETPCz. Obecnie - jak podał ETPCz - w Trybunale jest 27 skarg, które poruszają kwestie związane z różnymi aspektami reformy sądownictwa w Polsce na podstawie ustaw, które weszły w życie w 2017 i 2018 roku.