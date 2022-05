Rosjanie w wieku poborowym negatywnie odnoszą się do perspektywy mobilizacji. Niektórzy mówili nawet o wojnie, że jest zbrodnicza - wynika z rozmów przeprowadzonych przez agencję z młodymi Rosjanami na ulicach rosyjskich miast. https://tinyurl.com/29yy43y2

Absolutna większość młodych Rosjan negatywnie odnosi się do powszechnej mobilizacji w celu uczestniczenia w wojnie przeciwko Ukrainie.

"W d… niech sobie wsadzą armię poborową". Młodzi Rosjanie przeciwni mobilizacji

W d… niech sobie wsadzą taką armię poborową. W zasadzie wszystkich teraz wysyła się na śmierć. To nie są nasze interesy, nie potrzebujemy tego. Nikomu porządnemu nie jest to potrzebne. Jak ktoś uważa, że to normalne – to niech jedzie. Ja nie chcę umierać w imię czyichś interesów – powiedział jeden z pytanych.

Inny wyraził swoją opinię następująco: Gotów jestem bronić Rosji przed faszystami, lecz jeżeli napadnie na Rosję kto inny niż faszyści – to może to nawet dobrze?.

Jeszcze inny powiedział: Najpierw trzeba zwyciężyć faszyzm, a dopiero potem eksportować antyfaszyzm.

Kolejny zdecydowanie wyraził opinię, że jeżeli władza ogłosi mobilizację, jej wizerunek znacznie się pogorszy.