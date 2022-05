. – Myślę, że to. Prezes chce się skupić na pracy partyjnej, chce spotykać się więcej z ludźmi.za wschodnią granicą, prezesa już nie byłoby w rządzie – mówi nam ważny polityk. W podobnym tonie wypowiada się jego partyjny kolega. – W pierwszym możliwym momencie prezes podejmie taką decyzję – przekonuje. Zdaniem części naszych rozmówców z PiS okazją do rezygnacji Jarosława Kaczyńskiego może być zapowiedziana na czerwiec konwencja partii. Informatorzy nie sądzą, by oznaczało to rewolucję w rządzie.