Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. europejskiego zielonego ładu Frans Timmermans jest uczestnikiem konwencji Lewicy "Europa równych szans”, która odbywa się w sobotę we Wrocławiu.

Świat patrzy na Polskę z podziwem przez te sto dni wojny na Ukrainie. Możecie być dumni, z tego co robicie dla braci Ukraińców, bo jesteście dla świata przykładem równości, wolności i solidarności - powiedział Timmermans.

Ocenił, że wojna w Ukrainie toczy się o wartości europejskie, o demokrację, równość, wolność i solidarność, a agresor w tej wojnie Władimir Putin myślał, że Europa jest słaba i można jej narzucić wartości autokratyczne.

"Wielu ludzi myślało, że Polska jest nieprzyjazna dla obcokrajowców"

Jego zdaniem, Polska ma teraz wyjątkową szanse i możliwości. Moi przyjaciele, świat na was patrzy z podziwem. Wielu ludzi myślało, że Polska jest nieprzyjazna dla obcokrajowców, nie lubi pokazywać solidarności międzynarodowej. A teraz Polska pokazała, że to jest kłamstwo, przez ostatnie sto dni pokazaliście coś zupełnie innego. Apeluję teraz do was w sposób bardzo mocny - trzymajcie się tego - powiedział Timmermans.

Podkreślił, że jest ogromnie wdzięczny Polsce za solidarność i pomoc udzieloną Ukrainie.

Parafrazując słynne słowa prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego "nie pytaj, co kraj zrobi dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla kraju”, Timmermans ocenił, że Polska jako kraj nie pytała, co Europa zrobi dla niej, ale zrobiła dla Europy wiele pomagając Ukrainie i Ukraińcom.

Przypomniał, że inne pokolenie Polaków podczas II wojny światowej również walczyło o wolność w Europie, co jego rodzina doświadczyła osobiście, gdy była wyzwolona spod okupacji niemieckiej w Bredzie przez polskich żołnierzy generała Maczka.

Timmermans podkreślił, że nasz kraj nigdy nie był bardziej niepodległy i niezależny niż teraz, a dzieje się tak dzięki naszej przynależności do Unii Europejskiej i NATO.

Jeżeli nadal będziemy kontynuować organizowanie Unii Europejskiej i NATO na bazie tej bardzo dobrze rozumianej solidarności nikt nie tknie Polski i wasze granice będą zagwarantowane i bezpieczne zawsze. To jest moje zwołanie do Polski: przejdziemy tę drogę do zrównoważonej ekonomii sukcesu. Zielona transformacja uda się tylko wtedy, kiedy my jako lewica będziemy mogli udowodnić, ze nikogo nie zostawimy z tyłu. Żadnego człowieka, który będzie musiał przejść transformację nie zostawimy z tyłu - powiedział Timmermans.

autor: Roman Skiba