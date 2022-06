"Nie ma znaczenia, czy Jarosław Kaczyński jest w rządzie, czy poza rządem. Chciałbym, żeby Jarosław Kaczyński podał się do dymisji z funkcji naczelnego szkodnika Polski. Jak się z tej funkcji poda do dymisji, to będziemy mieli lepszą Polskę" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Mariusz Witczak.

Jest odpowiedzialny za politykę od 2015 roku w Polsce. I jest odpowiedzialny za wszystkie złe rzeczy, które przez te lata się zdarzyły. Z tego punktu widzenia szkodzi. Bardzo mocno zmienił Polskę i to w taki sposób, który odchodzi od tego kursu, który był przez lata zdrowym kursem. To jest kurs chory – mówił w internetowej części Porannej rozmowy Mariusz Witczak, poseł Platformy Obywatelskiej.

Bardzo kiepsko oceniam działalność Jarosława Kaczyńskiego w rządzie dlatego, że nie wsławił się żadną szczególną działalnością, a przypisuje sobie projekty dotyczące obrony - dodał.

Kaczyński: Tusk przygotowuje coś w rodzaju wojny domowej w Polsce

Zobacz również

Robert Mazurek zwrócił ustawę, że Jarosław Kaczyński przygotował ustawę o obronie ojczyzny: - Mam głębokie wątpliwości czy to Jarosław Kaczyński przygotowywał, bo jak pan wie zasnął na konferencji prasowej podczas prezentacji tego dokumentu - mówił Witczak. - Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński ma tyle wspólnego z tą ustawą, co ze sportem - dodał.

Poseł opozycji był też pytany o politykę gospodarczą Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem Witczaka "PiS prowadzi Polskę w wielu aspektach do wielkich problemów w przyszłości". - Zadłużenie, spadające inwestycje prywatne ze względu na niepewne otoczenie prawne, szalejąca inflacja i słaba złotówka. I z tego punktu 3widzena to są bardzo ryzykowne sygnały dotyczące polskiej gospodarki i kondycji polskiej gospodarki na przyszłość - mówił Witczak.