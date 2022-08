Juszczenko uważa, że nie ma miejsca negocjacje z Rosją.

Jeżeli będzie kapitulacja, będzie to śmierć polityczna Putina, dlatego jeśli chodzi o negocjacje - nie wierzę w to dzisiaj. Nie dlatego, że nie są potrzebne, a dlatego, że nie dadzą one żadnego skutku - wyjaśnił w Polsat News były prezydent Ukrainy.

Logika Putina to przeczekać, pozbierać ludzi z Syberii, zwiększyć wojsko i znowu zacząć atak. On jest strategiem. Kiedy zamykasz drzwi, pcha się przez okno - powiedział Juszczenko.