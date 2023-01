TVP Info przytacza we wtorek na swojej stronie internetowej rozmowę b. prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko z założycielem serwisu Gordonua.com Dmitrijem Gordonem, podczas której Juszczenko został zapytany, "czy Rosjanie zabili prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego", który zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 13 lat temu.

Reklama

- Jestem o tym przekonany - odparł Juszczenko. - A propos, byłem niedawno na jego grobie. Myślę, że Polacy go nie docenili. To światły prezydent, który zawsze patrzył ponad horyzont – dodał.

“Sam najlepiej wie”

TVP Info cytuje też sekretarza generalnego PiS Krzysztofa Sobolewskiego, który skomentował wypowiedź b. prezydenta Ukrainy w Polskim Radiu 24. - Juszczenko sam najlepiej wie, jak Rosjanie postępują z osobami, które zagrażają ich interesom - stwierdził Sobolewski.

Reklama

- Wiktor Juszczenko był jedną z tych osób, które zagrażały Rosji jako prezydent, w związku z tym - jak to mówią – ledwie uciekł śmierci z łoża, po tym, jak była próba otrucia go przez Rosjan. (...) Jak on mówi, że prezydent Lech Kaczyński w Smoleńsku został zabity w zamachu, wie doskonale, o czym mówi, bo sam z takiego zamachu ledwie uszedł z życiem, udało mu się uratować - ocenił polityk PiS.