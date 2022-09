Burza w Sejmie. Zaczęło się od tego, że na mównicę weszła Barbara Nowacka i zwróciła się do szefa rządu: "Panie premierze, zwracam się do pana o natychmiastowe rozwiązanie podkomisji smoleńskiej i ukaranie tego kłamcy smoleńskiego za fałszerstwa dokumentów!". Jej wystąpienie to efekt wyemitowanego w TVN materiału o tym, jak podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza miała manipulować dowodami ws. katastrofy ukrywając dowody nie pasujące do teorii zamachu.