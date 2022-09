"Wszyscy, którzy kwestionowali raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych, powinni się dziś wstydzić. A Macierewicz powinien siedzieć" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

W ten sposób szef PO odniósł się do materiału TVN wyemitowanego w programie "Czarno na białym" pt. "Siła kłamstwa", w którym dziennikarz Piotr Świerczek dotarł do materiałów dotyczących katastrofy w Smoleńsku. Mają one dowodzić, "że co najmniej od grudnia 2020 roku Antoni Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii".